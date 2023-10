Hoe Antwerp deze zomer een zaakje deed, ondanks dat ze een recordsom betaalden/zullen betalen

De Rode Duivels spelen de komende week tegen Oostenrijk en Zweden. Eén nieuwkomer mag alvast op minuten rekenen: Mandela Keita. Orel Mangala heeft kleine blessurezorgen en Youri Tielemans een vormdip. Bij Antwerp zien ze het allemaal maar al te graag gebeuren.

U kent de transfersoap van deze zomer wel nog. Antwerp wou Keita heel graag halen bij OH Leuven, maar speelde het spel 'cool'. Hoeveel keer hebben de bestuurslui wel niet herhaald dat hij te duur was? Leuven vroeg dan ook 10 miljoen euro en dat wilden ze niet op tafel leggen.

Maar achter de schermen werd er hard gewerkt aan een transfer. Eerst werd er gesproken met Keita, die absoluut bij Antwerp wou blijven. Daarna weer met OHL, dat zich toch inschikkelijker toonde en de prijs naar 8 miljoen liet zakken. The Great Old wou echter zijn financiën in orde houden en stelde een andere deal voor.

Transferwaarde gaat omhoog schieten

Een hoge huurprijs (3 miljoen) en een verplichte aankoopoptie van nog eens 4,5 miljoen. Zo kwamen ze er dan toch uit. Een deal die voor iedereen goed lijkt uit te draaien. OHL kon met Braut Brunes zijn gewenste spits halen, Antwerp versterkte zijn middenveld met het oog op de Champions League en Keita werd intussen dus international.

De gecummuleerde som van 7,5 miljoen euro blijkt dan ook een hele goeie investering van stamnummer 1. Keita zijn transferwaarde gaat immers de lucht inschieten. Op Transfermarkt staat die al op 7 miljoen euro, maar de laatste update was van 9 juni. Wat CL-matchen en een internationaal debuut later lijken hem de top tien van duurste spelers in België te gaan inkatapulteren.

De Ajax-filosofie

Momenteel staat hij pas 26ste. Niet dat Antwerp van plan is om hem meteen te verkopen, maar als er volgende zomer een Premier League-club aan de deur staat, zullen ze een heel goeie onderhandelingspositie hebben. 21 jaar, nog niet op de top van zijn kunnen, reeds een pak ervaring en fysiek en technisch sterk. Daar betaal je voor.

Het toont aan dat Marc Overmars wel degelijk weet waar hij mee bezig is. De Ajax-filosofie: als je een speler gaat halen, heeft hij maar beter een grote doorverkoopwaarde. Om geld te maken, moet je het eerst uitgeven. Die zes miljoen voor de 16-jarige George Ilenikhena is daar ook een voorbeeld van.

In ieder geval hebben ze zich op de Bosuil nog geen moment beklaagd dat ze een recordsom zullen uitgeven aan de verdedigende middenvelder.