Nu al opmerkelijke transfer voor Rode Duivel? 'Speler wil weg na akkefietje met coach'

Voor Youri Tielemans zijn het nog geen leuke weken of maanden geweest. En dus is de vraag: wat gaat hij in de toekomst doen? Er doen alvast heel wat geruchten de ronde.

Youri Tielemans had zich zijn transfer naar Aston Villa vermoedelijk helemaal anders voorgesteld. Een vaste waarde is hij tot op heden echter allerminst en de middenvelder zit met een duidelijke vormdip. Met oog op het EK 2024 in Duitsland kan het dus wel eens belangrijk zijn dat Tielemans terug helemaal aan de oppervlakte komt. Ofwel een andere oplossing zoekt deze winter. Transferwens? Volgens Football Insider zou hij daar alvast mee bezig zijn, want het zou volgens de Engelse bron niet echt boteren tussen Tielemans en coach Emery. Met amper 144 speelminuten in de Premier League krijgt Tielemans erg weinig kansen. En dus zou hij wegwillen in januari. Benieuwd of de soep zo heet gegeten zal worden als ze nu wordt opgediend.





