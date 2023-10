Serge Gumienny maakt de rekening: "Makkelijk 10.000 euro per maand"

Deze week werd bekend dat de scheidsrechters in de Jupiler Pro League een loonsverhoging krijgen. Correcte bedragen, zo vindt ex-ref Serge Gumienny.

De vergoeding om een wedstrijd te fluiten in de Jupiler Pro League gaat tien procent omhoog, tot 2.200 euro. Die voor de VAR verdubbelt bijna tot 880 euro. Bovendien zal er nu ook een bonus zijn, als ze goede matchen fluiten. Wat dat bonusbedrag is, is niet geweten.

Het aantal semiprofessionele refs gaat van 12 naar 16. Zij krijgen buiten de premies om matchen te fluiten ook een vast maandloon van 1.900 tot 2.600 euro. Alle genoemde bedragen zijn bruto inkomsten.

“Een ref kan in België makkelijk 10.000 euro bruto per maand verdienen”, berekent oud-scheidsrechter Gumienny bij Het Belang van Limburg. “Vergeleken met de gemiddelde arbeider, is dat heel erg veel. Maar als je dat langs de bedragen legt die circuleren in de voetbalwereld, valt het nog mee.”

In Engeland (10.800 euro) en Spanje (11.500 euro) liggen de premies die scheidsrechters krijgen om een wedstrijd in goede banen te leiden nog een pak hoger. “Dat is logisch door het niveauverschil”, vindt Gumienny. “Een speler van Club Brugge verdient ook minder dan eentje van Chelsea. De refs in België krijgen een correcte vergoeding.”