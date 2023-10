Supporters vragen om ontslag, coach legt vinger op zeer zware wonde

Het gaat van kwaad naar erger bij OH Leuven. Het team staat amper veertiende (een degradatieplaats) en de supporters zijn het ook meer dan beu. En dus is de vraag: wat nu bij de Leuvenaars?

Meteen na de 3-2 nederlaag van OH Leuven bij Cercle Brugge zoemde het al van de berichten op de supportersfora en in diverse facebookgroepen. Coach Marc Brys is andermaal de gebeten hond bij de Leuvense supporters, de chemie zou op zijn.

OH Leuven wil een nieuwe degradatie vermijden en wil dus maar wat graag zo snel mogelijk naar de twaalfde plaats in de rangschikking raken. Alles staat rond die plaatsen nog op een zakdoek, maar volgens de fans moet er snel actie komen.

© photonews

Er zijn al berichten over een boycot van de fandag, maar bij Leuven moeten ze ondertussen 'gewoon' verder aan de weg timmeren. "We misten wat de controle tegen Cercle Brugge en we slikken onnodige doelpunten", bleef Brys zelf kalm.

Blessures

Hij verwijst ook naar de grote blessureboeg: "Er komen er ook deze keer opnieuw twee bij tijdens de wedstrijd", verwees hij naar Vlietinck en Thorsteinsson. "Het aantal stijgt en het wordt steeds dieper en dieper tasten om combatief voor de dag te komen."

Al zag Brys er ook wel iets positiefs in: "Elke blessure maakt ook plaats voor iemand. Ik moet chapeau zeggen aan Raz Shlomo. Hij heeft zijn kans gegrepen nadat hij het eerst moeilijk had om de selectie te halen."