Bruggelingen doen het (alweer) voor jonge Rode Duivels op weg naar EK

De Belgische beloften openden hun kwalificatiecampagne met een zege tegen Kazachstan. Vrijdagavond stond een tweede wedstrijd ingepland.

Na de zuinige zege in eigen huis tegen Kazachstan was het aan de jonge Rode Duivels om in Malta te laten zien tot wat ze in staat waren. Makkelijk zou het echter opnieuw niet gaan worden voor de troepen van Gill Swerts.

De 6 op 6 werd weliswaar gepakt, maar het was opnieuw pas in het slot van de wedstrijd dat de jonge Duivels hun duivels wisten te ontbinden en hun overmacht konden omzetten in doelpunten. Met dank ook aan een invaller.

Het was Kazeem Olaigbe van Cercle Brugge die de score opende voor de jonge Rode Duivels in de 75ste minuut. De man van de Vereniging stond op dat moment nog geen kwartier op het veld, maar zorgde dus meteen voor de openingstreffer.

Ex-Club Bruggespeler Arne Engels kon in het absolute slot van de wedstrijd nog voor de 0-2 zorgen. Dinsdag staat in Hongarije een eerste echte graadmeter op het programma in een groep waar met Spanje en Schotland de echte kleppers nog moeten komen.