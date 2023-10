Nieuw tijdperk aangebroken bij Rode Duivels: "We mogen dromen"

De 'Gouden Generatie' is ondertussen afgelopen bij de Rode Duivels. Maar zit er een nieuwe topgeneratie aan te komen?

Als we Philippe Albert mogen geloven in ieder geval wel. Hij ziet het erg positief in met de huidige ploeg en het opkomende talent dat in België rondloopt.

"Het was 12 jaar geleden dat we hier in Wenen wonnen. Het was het begin van iets... maar uiteindelijk is het op niets uitgelopen. In termen van resultaten, bedoel ik dan. We zaten te wachten op een trofee en die kwam er helaas niet. We hadden iets kunnen claimen in 2016 of 2018", vertelde hij aan RTBF.

Volgens Albert kunnen de Rode Duivels vrijdagavond een nieuw tijdperk inzetten. "Deze wedstrijd in Oostenrijk kan het begin zijn van een tijdperk dat positief is op ieder niveau. Er is een enorme hoeveelheid talent, jeugd en enthousiasme."

"Met een nieuwe coach, waarom niet, we mogen altijd dromen. Belgische fans kennen voetbal. Ze beseffen dat er enorm veel talent zit in deze nieuwe generatie."