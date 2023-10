Positie Brys stilaan onhoudbaar bij OH Leuven... Fans ondernemen nachtelijke actie

De supporters van OH Leuven hebben hun bestuur een deadline gegeven. Ze willen dat Marc Brys stante pede ontslagen wordt. En dat hebben ze nogmaals duidelijk gemaakt met een nachtelijke actie.

Brys moet deze interlandbreak nog ontslagen worden, dat was de eis van de supporters. Tot dat niet gebeurd is, willen ze de evenementen van de club boycotten. De fans kunnen niet leven met de 9 punten uit 10 wedstrijden, terwijl het bestuur had verkondigd dat ze enorm ambitieus waren.

Brys zijn sportieve beslissingen worden door de mangel gehaald. De supporters willen ook de fandag/kerstmarkt van 26 december boycotten. Ze verwijzen daarbij ook naar wat er allemaal gebeurd is bij Leicester City en de ontslagen die volgden op de degradatie.

Positie heel wankel

Intussen laten ze geen gelegenheid voorbij gaan om het bestuur eraan te herinneren dat de deadline van volgende donderdag nadert. Deze nacht werden aan Den Dreef de stoeltjes versierd met pamfletten die aan duidelijkheid niets te wensen overlieten.

"Met den Brys nooit geen prijs" en "Geen plek voor een rat in onze stad", werd verwezen naar zijn Beerschot-verleden. Ook foto's met een grote C4 waren er te zien. Of het bestuur gaat meegaan in de eis van de fans valt af te wachten. Ook CEO Peter Willems lag eerder al onder vuur en die stapte begin september op.

Ook de positie van Brys is nu heel wankel en hij heeft nog maar een contract tot het einde van het seizoen. Brys verwees eerder naar de vele blessures in zijn kern, maar beseft ook dat de oogst heel mager is na verlieswedstrijden tegen ploegen als Eupen, RWDM en Cercle Brugge.