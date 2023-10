Op weg naar Duitsland: Cristiano Ronaldo blijft records bijschrijven, Moris laat afspraak met geschiedenis liggen - en wat met Nederland?

De wedstrijd van de Rode Duivels tegen Zweden werd stopgezet, maar er waren natuurlijk nog wat andere wedstrijden die wél gewoon doorgingen. En dus moeten we u daarover informeren, al lijkt voetbal niet het belangrijkste vanavond.

Groep F

In de groep van de Rode Duivels won Oostenrijk op bezoek bij Azerbeidzjan met het kleinste verschil. Een strafschop van Sabitzer net na de rust was voldoende voor een belangrijke driepunter. Ze wisten ze ook druk te zetten op de Rode Duivels met oog op groepswinst.

Groep B

Het was niet langer oranje, maar code rood voor Nederland. De Oranje Leeuwen moesten na een nederlaag tegen Frankrijk vol aan de bak in Griekenland om bij de top-2 in de groep te raken.

In een gesloten wedstrijd miste Weghorst een strafschop, in de slotfase kon van Dijk er alsnog 0-1 van maken en zo Nederland op koers zetten naar Duitsland. In november kunnen onze noorderburen het afmaken.

Ierland won met 0-4 bij Gibraltar, maar mag het EK al langer dan vandaag op de buik schrijven via de kwalificaties.

Groep J

In groep J zette Portugal de kwalificatie nog wat extra kracht bij met een knappe en ruime overwinning bij Bosnië-Herzegovina. Cristiano Ronaldo scoorde andermaal twee keer, bij de rust stond het al 0-5 in Zenica.

IJsland haalde uit tegen Liechtenstein en won uiteindelijk met 4-0, waardoor ook zij nog een zeer kleine kans maken op het EK. Luxemburg en Slowakije speelden een rechstreeks duel om de belangrijke tweede plek in de groep. De Luxemburgers konden geschiedenis schrijven, maar Duris zorgde een kwartier voor tijd tegenover Moris voor een levensbelangrijke uitzege.