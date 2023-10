Opmerkelijk: traditieclubs met verleden in Jupiler Pro League timmeren massaal aan de weg terug

Afgelopen weekend geen voetbal in de Jupiler Pro League en Challenger Pro League door de Rode Duivels. In de nationale amateurreeksen werd er wél gevoetbald. Stilaan zien we een aantal traditieclubs echt wel indruk maken.