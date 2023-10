Bijzonder slecht nieuws voor Belgisch toptalent: debuut uitgesteld en ook volgende interlandperiode er niet bij

Na de eerste minuten van Roméo Lavia als Rode Duivel en zijn transfer naar Chelsea deze zomer is het nog geen topjaar geweest voor de middenvelder. Hij degradeerde met Southampton en is dit seizoen nog niet in actie kunnen komen. Dat zal ook nog niet voor meteen zijn.

Lavia liep vorige maand een enkelblessure op en wordt volgens HLN pas begin december weer fit verwacht. De ligamenten van die enkel zijn zwaarder geraakt dan eerst gedacht. Hij kon de trainingen nog niet hervatten en werkt in het zwembad aan zijn revalidatie. Chelsea is heel voorzichtig met hun aankoop die hen maar liefst 67 miljoen kostte. De 19-jarige Rode Duivel zou pas eind november weer kunnen meetrainen. Het voormalig jeugdproduct van Anderlecht en Manchester City staat te boek als één van de grote aanstormende talenten. Hij heeft zijn debuut voor Chelsea dus nog niet kunnen maken. Nochtans zouden The Blues hem wel goed kunnen gebruiken, want ze staan pas elfde met 11 punten uit 8 wedstrijden.