Marc Degryse ziet het spel fout lopen bij de Rode Duivels: "Dat is zorgwekkend"

België nam het maandagavond op tegen Zweden. Slechts één helft van de wedstrijd werd afgewerkt door een terreuraanslag, wat het voetbal even onbelangrijk maakt. Toch zag Marc Degryse al erg snel wat er misliep met de Rode Duivels.

België slikte een tegengoal na enkele individuele fouten, en zeer dom balverlies in de eerste plaats. "Een tegengoal vergelijkbaar met de 1-3 van vrijdag in Oostenrijk. Alleen moesten de Zweden nu nog 70 meter overbruggen en dat is zorgwekkend", vertelde Degryse volgens HLN.

"Mangala en Tielemans staan daar niet in positie, ze bevinden zich hoger op het veld dan Bakayoko. Vervolgens kan Tielemans de counter er niet uithalen en wordt Vertonghen op snelheid gepakt..."

Een zeldzaam foutje van Jan Vertonghen bij de 0-1, wanneer hij als laatste man niet snel genoeg is en dan zelf te snel tegen de grond gaat. Tielemans probeerde een lopende Gyökeres onschadelijk te maken, maar tackelde naast alles en iedereen.