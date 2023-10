Guillaume Gillet trapt nog even tegen de enkels van RSC Anderlecht

Guillaume Gillet moest na vorig seizoen schuiven bij RSC Anderlecht. Hij hield het er amper één seizoen vol.

RWDM slaagde er begin september in om Ilay Camara gratis over te nemen van RSC Anderlecht. De 20-jarige Camara kwam er uit bij de RSCA Futures die Guillaume Gillet nog een tijdje onder zijn hoede had.

Gillet begrijpt niet echt goed waarom RSC Anderlecht Camara zomaar liet vertrekken tijdens de voorbije zomermercato. Hij trapt dan ook graag nog eens tegen de enkels van paarswit.

“Hij had nogal wat wedstrijden gespeeld, goede dingen laten zien… maar het management geloofde duidelijk niet genoeg in hem”, klinkt het in Le Soir. “Het verbaast mij niet dat hij een club in de Jupiler Pro League heeft gevonden. RWDM deed een goede deal als ze deze diamant kunnen slijpen.”

Er is inderdaad nog werk aan de winkel, maar dat doet Camara graag. “Hij is een heel hardwerkende speler, maar hij kan niet tegen verliezen, zelfs niet op training. Ik zie mezelf een beetje in hem”, lacht Gillet.