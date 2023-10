In het hoofd van de bondscoach: waarom Domenico Tedesco nu al blind wil tekenen voor een lange ambtstermijn bij de Rode Duivels

De Rode Duivels zijn inmiddels al enkele dagen zeker van een ticket voor het EK van volgende zomer in Duitsland. Ook Domenico Tedesco heeft zin in zijn eerste groot toernooi. Meer zelfs: hij zal niet onmiddellijk terugkeren naar een club.

We schreven enkele dagen geleden al dat Domenico Tedesco ook na het EK wil aanblijven als bondscoach van de Rode Duivels. De resultaten in Duitsland zullen bepalend zijn, maar de selectieheer heeft geen zin om terug te keren naar een club.

De Duitser met Italiaanse roots heeft het naar zijn zin in Tubeke. Tedesco ziet als geen ander de voordelen in van een lange voorbereiding op één of enkele wedstrijden. De Belgische bondscoach is perfectionistisch en kan elke wedstrijd tot in het kleinste detail voorbereiden.

Details én talent

Meer zelfs: Tedesco heeft voor elke wedstrijd meerdere ‘gameplans’ uitgetekend. De Rode Duivels weten wat ze moeten doen bij ieder scenario. En vooral: ook deze generatie is in staat om tijdens de wedstrijd te schakelen. Dat belooft voor volgende zomer…