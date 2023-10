De leeuw van de Bosuil brult niet langer

Elke spits die op hoog niveau voetbalt, maakt periodes van zwakte door. Vincent Janssen is geen uitzondering. En de timing is niet bepaald ideaal...

In de zomer van 2022 deed de club een geweldige transfer door Vincent Janssen aan te trekken. De Nederlandse spits verliet Mexico en keerde terug naar Europa.

Voor slechts € 5,5 miljoen kwam de voormalige Tottenham-speler naar de Bosuil met een duidelijk doel: scoren, scoren en nog eens scoren.

Die missie kon niet beter uitgevoerd worden, met een seizoen waarin hij 21 doelpunten in 46 wedstrijden scoorde in alle competities, en een prachtig totaal van 18 doelpunten in 36 wedstrijden in de Pro League. Janssen eindigde als 4e topscorer in de competitie, achter Cuypers (27), Ueda (22) en Bruno.

© photonews

Janssen heeft geen brandstof meer

Onder impuls van de Belgische competitie -en bekertitels begon Janssen aan het nieuwe seizoen in hetzelfde tempo waarmee hij het vorige had afgesloten.

De Nederlander had nog steeds de tijd van zijn leven op het veld, scoorde een belangrijk doelpunt in de Champions League play-offs tegen AEK, en scoorde vijf keer in zeven Pro League-wedstrijden, waaronder een hattrick tegen Kortrijk.

Maar Janssen kon al sinds 15 september geen schade meer aanrichten bij de tegenpartij. Dat zijn 6 wedstrijden - inclusief Champions League-wedstrijden - sinds zijn laatste doelpunt.

Onmisbaar voor Antwerp

Laten we er niet één speler uitpikken: Antwerp zit gewoon in een dip. Voor hun 4-1 overwinning op Eupen had de Great Old drie wedstrijden op rij gelijkgespeeld (0-0) tegen RWDM, KAA Gent en KV Mechelen.

Dat naast de 0/6 in de Champions League, waar Great Old werd opgevreten door Barça en vervolgens volledig instortte met 2-3 tegen Shakhtar na een 2-0 voorsprong.

De conclusie is duidelijk: Antwerp is afhankelijk van de vorm van hun spits. Meer dan ooit tevoren. En bovenal, Mark van Bommel heeft geen 1000 andere oplossingen, want hij heeft geen andere nummer 9 in zijn kern. Nou ja, zo ongeveer, want Michael Frey speelt helemaal niet en George Ilenikhena is nog veel te jong om een vaste starter te zijn.

Gelukkig helpt Janssen de ploeg nog steeds door voor ruimte te zorgen, kansen te creëren en zijn uiterste best te doen om de ploeg als geheel te helpen. En als er iets is wat je hem niet kwalijk kunt nemen, dan is het wel zijn inzet.