Italiaanse gokverslaafde voetballer doet onthutsende onthullingen: "Ze gingen mijn benen breken"

Nicolo Fagioli, de eerste speler in het grote gokschandaal dat de Italiaanse voetbalwereld heeft opgeschrikt, heeft bekentenissen afgelegd en zo zijn strafmaat kunnen verminderen. De uittreksels uit zijn verklaringen zijn echter schrikwekkend.

Het gokschandaal zorgt voor heel wat commotie. Er werd gewed op eigen matchen, maar niet door Fagioli. "Ik zette niet in op clubs waarvoor ik zelf speelde, Cremonese of Juventus, maar wel op bijvoorbeeld Inter-Real Madrid", verklapte hij.

Daarbij noemde hij de platforms waar hij gokte: Icebet en Betart. Twee illegale gokkantoren die regelmatig van naam veranderen en er onfrisse praktijken op nahouden. "Na september 2022 begon ik systematisch te gokken wanneer ik voor de tv zat om naar sportwedstrijden te kijken. Ik kan me zelfs niet meer herinneren op hoeveel matchen ik inzette."

Hij bouwde zo een schuld op van maar liefst 2,7 miljoen euro. "Mijn schulden bleven groeien en daardoor ging ik alleen maar meer wedden in een poging geld terug te winnen", aldus Fagioli. "Het achtervolgde me en ik zag geen uitweg. Ik kon er amper door slapen, terwijl de druk van de illegale gokkantoren groeide om mijn schulden af te betalen. We zullen je benen breken', kreeg ik te horen."

Uiteindelijk werd de druk te veel. "Ik maakte een foutje op het veld en werd gewisseld. Toen ik naar de bank ging, barstte ik voor het oog van de camera's in tranen uit. Het enige waar ik aan kon denken waren de gokschulden die ik had opgebouwd."