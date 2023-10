Van Buyten sprak na benefietwedstrijd met Hazard: "Het was niét de laatste keer dat Eden op het veld stond"

Eden Hazard bond gisteren de voetbalschoenen nog eens aan voor een benefietwedstrijd. Ook Daniel Van Buyten stond op het veld. Maar vooral: hij had een héél leuk gesprek met de voormalige aanvoerder van de Rode Duivels.

“Het is mooi dat Eden Hazard aan dit evenement heeft meegedaan”, aldus Daniel Van Buyten bij Sudpresse. “We zaten daarnet naast elkaar in de kleedkamer en zaten te babbelen. Hij is ook van mening dat zo’n wedstrijden heerlijk zijn om te spelen.”

En Van Buyten spreekt meteen zijn mond voorbij. “Ik denk niet dat het de laatste keer is geweest dat we Eden Hazard op een voetbalveld hebben gezien. Hij gaf na de wedstrijd al aan dat hij het ziet zitten om in zo’n setting te voetballen.”

Terugkeer als profvoetballer?

