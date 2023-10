Ronny Deila weet waar het schoentje knelt bij Club Brugge: "Daar moet het beter"

De interlandbreak zit er weer op, het clubvoetbal schiet dit weekend terug in gang. Club Brugge zal het zaterdagnamiddag opnemen tegen hekkensluiter KV Kortrijk.

Ronny Deila heeft alvast niet stilgezeten tijdens de interlandbreak. "Tijdens de interlandbreak hebben we verder gewerkt op een aantal vlakken", begint de Club Brugge-coach bij Het Nieuwsblad. "Er werd op zaken getraind waar we anders, door ons drukke schema, amper tijd voor hadden."

Er was zeker werk aan de winkel bij blauw-zwart. Club kwam de afgelopen wedstrijden maar weinig tot scoren. Volgens Ronny Deila is dat een pijnpunt. "Ook daar moet het beter: meer mensen in de box, beter reageren. Aanwezig zijn. Enkel zo kunnen we meer kansen afwerken en scoren."

Club Brugge zat in een mini-dipje voor de internationale wedstrijden begonnen. Van hun laatste vier competitiewedstrijden won de club er geen enkele. Er werd nipt verloren van Standard, en er werd drie keer 1-1 gelijkgespeeld tegen KRC Genk, Anderlecht en STVV. Een overtuigende overwinning op KV Kortrijk kan zaterdag voor vertrouwen zorgen.