Dante Vanzeir moet het uiteindelijk wel toegeven: "Nooit veel les over gekregen"

Dante Vanzeir trok van Union SG naar de Amerikaanse MLS. Een groot succes werd dit niet echt voor onze landgenoot.

Dante Vanzeir had veel verwacht van zijn transfer toen hij de grote oceaan overstak, maar uiteindelijk werd het een jaar om snel te vergeten.

Hij werd beschuldigd van racistische uitlatingen tijdens een wedstrijd en kreeg daarvoor een stevige schorsing opgelegd. Hij moest ook een verbeteringscursus volgen, opgelegd door de MLS.

Wat hij daaruit geleerd heeft, kan hij niet meteen zeggen. “Dat is vertrouwelijk en persoonlijk”, klinkt het bij Het Belang van Limburg. “Het komt erop neer dat je geconfronteerd wordt met je emoties en vooroordelen.”

Maar er zat ook meer in deze cursus. “Er zit ook een historisch luik in over de geschiedenis van de zwarte gemeenschap in de VS, over de slavernij, enzovoort. Heel leerrijk, en het is iets dat in België ook beter zou kunnen. Over Congo en Leopold II heb ik bijvoorbeeld nooit veel les gekregen.”

Zijn seizoen zit er normaal al op. “Ik heb vorige maand drie zijwerveltjes laag in mijn rug gebroken in de match tegen Austin. Ik ging een kopduel aan, mijn tegenstander bukte zich, ik vloog over hem heen en ben slecht neergekomen. Maar het zijn rechte breukjes en er is geen operatie nodig, alleen acht weken rust. Daarmee zit mijn seizoen er wel op, tenzij we alsnog doorgaan en ver geraken in de play-offs.”