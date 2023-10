Crisis bij Club Brugge: Waar gaat het naartoe met dit blauw-zwart?

Club Brugge verloor afgelopen weekend met 1-0 van KV Kortrijk. De slechtste competitiestart ooit voor blauw-zwart.

Wat is er aan de hand met Club Brugge? Na vier keer niet te kunnen winnen in de competitie kwam daar dit weekend nog een vijfde keer bij. Het verloor van, wat toen, hekkensluiter KV Kortrijk was. Zonder te scoren.

Het gaat van kwaad naar erger. Echt grote kansen kreeg Club Brugge ook niet veel, en wanneer ze die hadden wrongen ze die de nek om. Skov Olsen trapte zelfs een penalty torenhoog over.

Hans Vanaken gaf na de wedstrijd aan dat er geen sprake is van een crisis. "Iedereen heeft onze matchen gezien: als we vandaag 24 punten tellen, was dat gewoon terecht."

Maar toch. Club Brugge heeft nu 16 op 33. Daarmee de slechtste competitiestart in wel 40 jaar. Bovendien slechts vier doelpunten in vijf wedstrijden. Zo ziet het er niet goed uit voor blauw-zwart dat na afgelopen seizoen nog wat goed te maken had.

Gert Verheyen sprak op Eleven DAZN ook nog over de situatie in de kleedkamer. Hij zag in het spelbeeld van Club meer eilandjes dan samenhorigheid. En daar zit wat in. Het vertrouwen ligt op een laag pitje bij Club Brugge. Het is vijf voor twaalf bij de Bruggelingen. Deila behoudt voorlopig het vertrouwen van het bestuur, al moeten er dringen resultaten geboekt worden.