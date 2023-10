Hoe gaan ze het oplossen bij Antwerp? "Hij weet wat hij moet doen"

Mark van Bommel moet nog een paar knopen doorhakken. De belangrijkste daarvan is hoe hij de afwezigheid van Mandela Keita gaat opvangen. Daar zijn een paar opties voor.

Jurgen Ekkelenkamp naar achter schuiven en Michel-Ange Balikwisha als aanvallende middenvelder zetten, is de meest waarschijnlijke. "Dat zou kunnen”, liet Ekkelenkamp zelf niet in zijn kaarten kijken. “Zien jullie morgen wel. Het is balen dat Mandela er niet bij is, want hij is erg belangrijk voor ons. Maar we hebben goeie spelers op de bank die hem kunnen vervangen.”

Eén van die spelers op de bank is ook Alhassan Yusuf. "Yusuf heeft voor z’n blessure alles gespeeld, tot aan de winterstop. Toen is ‘Mandy’ bij de selectie gekomen, ook omdat Yusuf nog geblesseerd was", vertelde Van Bommel.

"Maar ik moet zeggen: Yusuf traint altijd goed. Niet bepaald evident voor iemand die eerst basisspeler was en nadien een hele poos niet meer startte. Hij is zeker één van de mogelijkheden op die positie. En als hij speelt, weet hij precies wat hij moet doen."