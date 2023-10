Wat heeft Fredberg voor, na en zelfs tijdens de wedstrijden te zeggen tegen Riemer? Anderlecht-coach geeft zelf het antwoord

RSC Anderlecht wordt dezer dagen gekneed door Brian Riemer en Jesper Fredberg. Het valt op hoe hard de sportief directeur betrokken is bij de dagelijkse gang van zaken in de kleedkamer. "Maar Jesper heeft mij nog geen één keer iets opgedragen."

De vraag leeft namelijk onder de waarnemers en fans van RSC Anderlecht: maakt Brian Riemer de eigen keuzes of wordt alles hem opgedragen door Jesper Fredberg? Het is immers geen geheim dat de sportief directeur vanop de tribune in contact staat met de bank.

“Ik ben blij dat die vraag me ook zelf eens gesteld wordt”, grijnst Brian Riemer in Het Laatste Nieuws. “Ik ben het van bij Brentford FC gewend om met een veel grotere staf te werken. Daar was ook meer geld. (lacht) En toen zaten er ook mensen van de staf in de tribune.”

© photonews

De reden is logisch: van in de tribune zijn er immers zaken te zien die langs de zijlijn niét op te merken zijn. “Op dit moment is Anderlecht structureel niet voldoende gegroeid om iemand extra aan te nemen en in de tribune te zetten. Je kan daar ook niet zomaar iemand zetten.”

Ik stel de vragen aan Jesper Fredberg. Niet omgekeerd

“Fredberg kwam zelf met het idee om die taak zelf uit te voeren”, gaat Riemer onverstoord verder. “Waarom niet? Jesper staat in contact met mijn assistenten en met een video-analist. Hij heeft me zelf nog nooit iets opgedragen tijdens een wedstrijd. Integendeel: ik stel hem de vragen.”