Zeven miljoen euro? 'Dit is het werkelijke bedrag dat Antwerp moet betalen aan Borussia Dortmund om Coulibaly definitief naar Bosuil te halen'

Antwerp FC denkt eraan om de huurtransfer van Soumaïla Coulibaly definitief te maken. De Belgische landskampioen heeft een aankoopoptie op de verdediger, maar dat bedrag zal niét worden opgehoest.

De voorbije dagen circuleerden er diverse berichten over de aankoopoptie die Antwerp FC heeft bedongen bij de huurtransfer van Soumaïla Coulibaly. De 20-jarige verdediger is immers nog steeds eigendom van Borussia Dortmund.

Volgens Fabrizio Romano is die aankoopoptie geen zeven miljoen euro, maar… twaalf miljoen euro. Het spreekt voor zich dat The Great Old niet van plan is om dat bedrag op te hoesten. Transfermarkt schat de marktwaarde van Coulibaly op zo’n zes miljoen euro.

Water bij de wijn

Antwerp wil Coulibaly ook volgend seizoen op de Bosuil houden, maar in dat geval zal Gelb und Schwarz water bij de wijn moeten doen. Voor de volledigheid: de verdediger heeft nog een contract tot medio 2026 in het Westfalenstadion.