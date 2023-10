Carlos Cuesta weet waar het grote gevaar van Ferencvaros ligt en houdt ook weerpraatje

In de Conference League geeft KRC Genk donderdag Ferencvaros partij. Een ploeg die best niet onderschat wordt, zo weet ook Carlos Cuesta.

Trainer Wouter Vrancken gaf het al mee op zijn persconferentie en toen ook Carlos Cuesta aan het woord kwam werd duidelijk dat Ferencvaros geen hapklare brok zal worden voor de Limburgers.

De Colombiaan was er de voorbije twee wedstrijden met Genk niet bij, maar naar eigen zeggen is hij helemaal klaar voor het Europese duel van donderdagavond in de Cegeka Arena.

“Ik ben tussendoor nog naar Colombia afgereisd voor de nationale ploeg. Vliegen naar Colombia en spelen voor mijn club, intussen ben ik het gewoon geworden”, citeert Het Laatste Nieuws hem van op de persconferentie.

Hij waarschuwt de Hongaren niet te onderschatten en zegt ook waar het grote gevaar van de tegenstander ligt.

“Ferencváros is een goeie ploeg. Ze zijn vooraan sterk. We zullen dus klaar moeten zijn om de drie punten te pakken. Wat ik van het Belgische weer vind? Het is totaal anders dan nu in Colombia. Ik ben het gewend geworden, maar je merkt dat dit het begin is van het slechtere weer. Helaas.”