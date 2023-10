Filip Joos legt haarfijn uit waarom Club Brugge Ronny Deila niet aan de kant schuift

Club Brugge verloor afgelopen weekend met 1-0 van KV Kortrijk. Toch lijkt de troon van trainer Ronny Deila nog altijd niet te wankelen.

Club Brugge leverde andermaal een zwakke teamprestatie af. Nu was het hekkensluiter KV Kortrijk die er volop van wist te profiteren.

De malaise bij Club Brugge onder de nieuwe trainer Ronny Deila lijkt helemaal compleet, terwijl de Noor na zijn transfer van bij Standard toch een goede start nam.

“Op dit moment is Carl Hoefkens de levensverzekering van Deila”, zegt Filip Joos in de podcast 90 Minutes. “Ze beseffen in Brugge dat ze die mogelijks wat te vroeg hebben doorgestuurd, dat willen ze nu zeker niet doen.”

Het ontslag van Hoefkens blijft een vreemde beslissing bij Club Brugge, zeker ook omdat hij met de kwalificatie voor achtste finales van de Champions League toch een stukje Belgische voetbalgeschiedenis had geschreven.

Joos meent te weten waarom het bestuur van Club Brugge Deila nog niet ontslagen heeft. “Ze zijn Deila gaan halen bij een andere ploeg met een afkoopsom, ze denken nu dat ze hem tijd moeten geven. Waar ik het voor alle duidelijkheid mee eens ben”, klinkt het.