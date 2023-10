Jutgla komt met verrassende uitspraak over zijn ex-ploeg FC Barcelona

Ferran Jutgla kwam in de zomer van 2022 aan bij Club Brugge. Blauwzwart betaalde daarvoor 5 miljoen euro aan FC Barcelona.

Jutgla kende een heel goede eerste periode bij Club Brugge, maar ondertussen loopt het veel minder. In 53 wedstrijden scoorde hij 16 keer en deelde hij 8 assists uit. Cijfers die beter moeten voor iemand die hogerop wil.

Al deelde Jutgla ook in de malaise bij Club Brugge. Vorig jaar werd een seizoen om snel te vergeten, maar ook dit jaar loopt het niet zoals ze zouden willen in het Jan Breydelstadion. Ook Jutgla hoopt dat het tij snel keert.

In een interview met Radio Catalunya laat Jutgla weten dat hij FC Barcelona van tijd tot tijd wel ontzettend hard mist. Bovendien is hij ervan overtuigd dat hij een plaatsje in de A-kern van de Spaanse topclub had verdiend.

“Ik was overtuigd dat ik een goede vervanger voor Lewandowski had kunnen zijn, maar toen ik wegging wist ik dat er veel concurrentie was en ik wilde spelen”, klinkt het bij de aanvaller van Club Brugge. “Ik moest een beslissing nemen en dat heb ik gedaan.”