📷 KRC Genk voorziet bijzonder fotomoment voor eigen supporters

Donderdag voor aanvang van de wedstrijd tegen het Hongaarse Ferencváros kan je terecht in de fanzone voor een foto met drie Hongaarse KRC Genk clublegendes: István Brockhauser, László Köteles en Dániel Tőzsér.

De ene hielp Genk aan de eerste titel in de clubgeschiedenis, de andere stuwde de ploeg richting de poulefases van de UEFA Champions League. Het leverde hem zelfs een gepersonaliseerde trui op in de 322-legend collectie van de club. De derde was een stylist pur sang die met zijn fluwelen traptechniek een beker, een titel én supercup schonk.

De fanzone opent haar deuren om 18.00 uur. De drie Hongaarse legends zijn aanwezig van 19.30 tot 20.00 uur in de tent.