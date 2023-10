KV Mechelen-kapitein Rob Schoofs is het oneens met supporters na nederlaag in Genk: "Die gezangen waren niet terecht"

KV Mechelen verloor afgelopen weekend met zware 4-0 cijfers bij KRC Genk. Na afloop klonk het "Wij willen bloed, zweet en tranen", bij de supporters van KV Mechelen.

Iets waar kapitein Rob Schoofs niet goed kon begrijpen. "Ik moet zeggen dat ik het niet heel goed begrijp. Iedereen is zeker wel gefrustreerd, zeker als je met 4-0 verliest. Maar ik had het gevoel dat 4-0 wel wat te zwaar was voor wat we hier hebben gedaan vandaag. Tot aan de 2-0 zaten we goed aan de wedstrijd en we creëerden goed kansen, die gingen er dan wel niet in."

"Bloed, zweet en tranen dat wordt nog al eens snel geroepen als we verliezen. Als het nu een wedstrijd was waarvan we kunnen zeggen dat we niks hebben gedaan, oké. Maar de afgelopen weken kunnen we het daar niet op steken. Maar goed, het is een slogan van de supporters die ze nogal snel bovenhalen."

Volgens Schoofs was een 4-0 score dus overdreven, en gaf zijn ploeg wel alles wat ze konden. "Ik denk dat het niet terecht was. Als we 4-0 verliezen moet je natuurlijk naar het veld kijken, maar ik niet dat we er niet vol voor gegaan zijn."