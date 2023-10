Vincent Mannaert ook vandaag niet mee met Club Brugge, maar uitleg is er

Club Brugge vertrok net na de middag richting Zürich. Ook nu was Vincent Mannaert niet van de partij.

Club Brugge vloog vanmiddag vanop de internationale luchthaven van Oostende richting het Zwitserse Zürich voor de match tegen Lugano in de Conference League.

Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert waren niet van de partij. Daar wordt vreemd van opgekeken, want Mannaert was ook tegen KV Kortrijk en Standard niet van de partij.

Volgens Het Laatste Nieuws is alles perfect te verklaren. Tegen Kortrijk was Mannaert niet aanwezig was hij verhinderd, tegen Standard vierde hij zijn verjaardag.

Mannaert en Verhaeghe vertrokken dinsdagavond richting Duitsland om de verjaardag van ex-trainer Christoph Daum te vieren. Hij is 70 jaar geworden.

De voorzitter en manager van Club Brugge zullen donderdag met een privévliegtuig de verplaatsing maken naar Zwitserland. Ook naar Bodo/Glimt deden ze dat op de dag van de match.

Ze worden daarbij ook vergezeld door bestuursleden Jan Boone en Bart Coeman, zo laat de krant nog weten over de match tegen Lugano.