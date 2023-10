"Zijn Genk of Club Brugge niet": Ineens valt term degradatie play-off, bij STVV maken ze hierover één duidelijk punt

STVV heeft al veel lof gekregen voor zijn voetbal, maar ineens moet de term degradatie play-off in de mond genomen worden. De voorsprong van de Kanaries op de nummer 13 in de stand is immers maar twee puntjes meer.

Voor Thorsten Fink is dat allemaal niet verwonderlijk. "Je mag van ons niet verwachten dat we voor de top 6 spelen. We moeten vechten om niet in de Relegation Play-Off terecht te komen, dat wisten we op voorhand", geeft de Duitser aan dat dat besef in Sint-Truiden heel duidelijk aanwezig was.

STVV houdt vast aan speelwijze

Nu de kloof met de onderste regionen begint te slinken, mag het wel niet verbazen dat enige twijfel opduikt. Zeker aangezien STVV twee keer een 4-0 om de oren heeft gekregen. "Wij zijn Gent, Genk of Club Brugge niet. We moeten het volgende keer beter doen, maar dit is niet het moment om van speelwijze te veranderen."

"Onze goede start reflecteerde misschien niet ons juiste niveau, maar we staan nog op de tiende plaats", blijft Bruno Godeau ook positief. "Iedereen staat kort bijeen in dit kampioenschap. Na één overwinning kun je naar de top zes kijken en na één nederlaag moet je naar de laatste vier kijken."

Godeau roept op om niet te panikeren

Zo staat er wel veel druk op elk eerstvolgend resultaat. "Dat gaat snel, maar we moeten niet panikeren. Als we goed blijven werken, ben ik er zeker van dat we opnieuw wedstrijden gaan winnen. Iedereen moet een extra inspanning leveren."