"Geen seconde getwijfeld" en "Supporters spookten door ons hoofd" - Hoe Union weeral voor een ongelooflijke ommekeer zorgde

Niemand die tien minuten voor affluiten nog geloofde dat Union SG ging winnen tegen LASK Linz. Nochtans een levensbelangrijke match in de Europa League om nog kans te maken op overwintering. Maar het ongelooflijke gebeurde...

En daar had Cameron Puertas wel een grote rol in. De Zwitserse middenvelder haalde in de laatste minuten nog het beste uit zichzelf met een goal en een assist. "Die penalty? Ja, ik was aangeduid, maar ik heb geen seconde getwijfeld. Ik heb de bal genomen en getrapt."

Daarna leverde hij nog de beslissende assist op de perfect inlopende Christian Burgess af. Die vertrok van buiten de zestien, versloeg zijn tegenstander en zette er zijn knikker perfect tegen. "Of we twijfels hadden dat er nog iets te rapen viel? Nee, dat kan niet met deze supporters. 'Jamais rien lâcher", zongen ze een hele wedstrijd. Dat spookte door onze hoofden."

Voor Union een ongelooflijke opsteker, maar ook voor Puertas in het bijzonder. Hij heeft het dit seizoen wat moeilijker om te scoren. "Ja, daarom was die penalty ook belangrijk voor mij. Een strafschop is ook een doelpunt. Daar komt druk bij te kijken. Het deed me deugd."

Al mogen we ook niet vergeten dat Union het heel lang héél moeilijk had. "Ja, dit is geen makkelijke tegenstander. Ze blijven heel gedisciplineerd achteraan. Daarom was deze winst ook zo belangrijk. We willen de groep overleven. En nu match per match, maar we weten waar we ons mogen aan verwachten in Linz."