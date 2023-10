Goed nieuws voor Union-fans: Minder schrikken van parkeertarief aan Lotto Park

Union SG werkt zijn Europese wedstrijden af in het Lotto Park. Bij het eerste duel was het vooral schrikken van het parkeertarief.

Supporters van Union SG moesten op 21 september in de match van Union SG tegen Toulouse in de Europa League maar liefst 25 euro betalen voor een parkeerticket in garage Westland.

Er werd een forfaitair bedrag aangerekend, van 18.30 uur tot 1 uur ‘s nachts. Toch stevig schrikken voor de fans, want parkeren was even duur als de wedstrijd bijwonen.

Westland en Union SG hebben nu echter een overeenkomst gesloten voor de match van vanavond tegen LASK Linz en het duel tegen Liverpool op 14 december.

De prijs zal daarbij dalen van 25 naar 15 euro. De club wijst echter ook nog op de COOVI-CERIA-parking. Daar is het tarief van 19 tot 1 uur slechts drie uur en wie de metro neemt parkeert helemaal gratis.

Er zijn de hele avond ook gratis pendelbussen van Vorst naar het stadion van Anderlecht.