Hans Vanaken onthult hoe speech van Vincent Mannaert binnenkwam bij Club Brugge

Club Brugge heeft na twee nederlagen nog eens een zege gepakt. Kapitein Hans Vanaken zorgde voor de verlossende 1-3 eindstand.

Na twee nederlagen tegen Standard en KV Kortrijk moest Club Brugge zich herpakken in en tegen Lugano. CEO Vincent Mannaert sprak woensdag de spelers en de staf toe en wees hen op hun verantwoordelijkheden.

Kapitein Hans Vanaken relativeerde die speech van Mannaert en de indruk die hij naliet wel na de overwinning tegen Lugano. "Bwa, indruk", zei Vanaken bij HLN. "Het was gewoon een moment om iedereen eens aan te spreken over de kwaliteiten die we ook nog altijd bezitten."

Club Brugge-Antwerp

Club toonde die kwaliteiten op bepaalde momenten tegen Lugano, onder meer met de goal van Skov Olsen. Maar toch maakte Club het zich wel weer moeilijk in de tweede helft, maar Vanaken zorgde vijf minuten voor tijd wel voor de verlossing.

"Vandaag zijn we goed begonnen, maar het wordt nog een lange en moeilijke periode tot de volgende interlandbreak. Daar moeten we ook door geraken", zei Vanaken. Te beginnen met komende zondag, dan ontvangt Club Brugge landskampioen Antwerp.