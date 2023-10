"Het had ook anders kunnen lopen": Buffalo's reageren na gezondheidswandeling, Vanhaezebrouck blijft kritisch

KAA Gent speelde op donderdagavond tegen het IJslandse Breidablik. En dat werd toch wel een gezondheidswandeling. Al bleven ze bij de Buffalo's wel nog scherp achteraf. Met ook nog opties tot verbetering.

De spelers waren tevreden met de 5-0 overwinning tegen Breidablik. "Een gemakkelijke wedstrijd? We hebben het onszelf makkelijk gemaakt door snel te scoren. We wisten dat ze risico's zouden nemen en wilden daar van profiteren", vond Hugo Cuypers. "We scoorden snel en dat deed deugd voor de rest van de wedstrijd."

Een gevoel dat ook leefde bij Omri Gandelman, die de belangrijke 1-0 maakte: "Als je zo'n mooie voorzet krijgt op de kop, dan kan je niet anders dan scoren haast. Het deed deugd om mijn eerste goal te maken voor deze prachtige club. Breidablik begon met veel drive, dus dat doelpunt kwam lekker snel."

Vanhaezebrouck blijft kritisch

Hein Vanhaezebrouck van zijn kant bleef kritisch: "We moesten respect tonen voor de tegenstander. Het is een jonge ploeg, met veel drive en goesting. Ze hadden zelfs de eerste grote kans van de wedstrijd en hadden dus op voorsprong kunnen komen."

"Na de 2-0 was de ban meteen een beetje gebroken en na de 3-0 was de match gespeeld. Maar het had ook anders kunnen lopen. De efficiëntie was vandaag aanwezig. Het was niet perfect, maar al bij al ben ik tevreden."