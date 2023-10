"Het klassement liegt nooit": dé seizoensrevelatie maakt zich op voor zware strijd om play-off 1

Cercle Brugge is geen ploeg die aan gelijke spelen doet. Na elf wedstrijden wonnen ze zes keer en verloren ze vijf keer. Daarmee staan ze wel helemaal tussen de mensen op een knappe vierde plaats.

"Het is gewoon leuk dat we tussen de grote ploegen staan. Als we dan clubs uit de top-3 kunnen kloppen, dan doet dat deugd", aldus Hannes Van der Bruggen na de 2-0 zege van Cercle Brugge tegen KAA Gent afgelopen zondag.

De Bruggelingen staan op een knappe gedeelde vierde plaats met KRC Genk en staan niet eens zo gek veel achter RSC Anderlecht en KAA Gent meer. "Het klassement liegt nooit", aldus een trotse coach Miron Muslic.

"We hadden de wil om te winnen en hebben dat ook gedaan. Andere ploegen proberen zich aan ons aan te passen, maar we hebben laten zien dat wij ons ook kunnen aanpassen en daar de vruchten kunnen van plukken. We hadden nooit de nood om de bus te parkeren en zijn voor de 2-0 blijven gaan."

Zware strijd voor top-6

Tegen KAA Gent was Jesper Daland van belang, met zowel een verdedigend sterke prestatie als aanvallende impulsen. En dat na een paar weken waarin hij minder aan spelen toekwam. "Maar er is altijd een open discussie met de coach. Hij heeft een plan voor de komende maanden, het wordt een lang seizoen", aldus Daland.

"We willen blijven vechten voor een stekje in de top-6. Play-off 1 spelen is altijd iets moois. Dat we boven Club Brugge staan? Dat is belangrijk voor de supporters en mooi, het zou leuk zijn ze daar een heel seizoen te houden. De strijd voor de top-6 wordt echter zwaar."