🎥 Triestige beelden! Clubfans zorgen voor amok in Zürich

Vanavond speelt Club Brugge in de Conference League tegen Lugano. Vannacht waren supporters al betrokken bij incidenten.

Club Brugge speelt vanavond in Zürich tegen Lugano voor de Conference League. De match wordt in Zürich gespeeld, omdat het stadion van Lugano niet voldoet om Europese wedstrijden te mogen afwerken.

In Zürich waren er afgelopen nacht rellen met supporters van Club Brugge, zo meldt Het Laatste Nieuws en wordt bevestigd door beelden op sociale media.

Het gaat om een kleine groep van de harde kern van Club Brugge. Zij gingen de confrontatie aan met supporters van Zürich, niet van Lugano.

De confrontatie tussen beide supportersgroepen was vooraf aangekondigd. De politie was dan ook snel ter plekke om alles in de kiem te smoren.