Wouter Vrancken verwacht veel van Conference League-tegenstander Ferencvaros

KRC Genk won afgelopen weekend met een ruime 4-0 zege van KV Mechelen. Weinig rust voor de Limburgse club want donderdag wacht een Conference League-duel tegen Ferencvaros.

Donderdagavond ontvangt KRC Genk het Hongaarse Ferencvaros om de derde wedstrijd in de Conference League af te ronden. Een stugge tegenstander, dat weet ook Wouter Vrancken.

"We zitten daar nu en we hebben het tot nu toe heel goed gedaan in Europa. We spelen nu wel tegen een hele sterke tegenstander die ook op Fiorentina is gaan gelijkspelen", begon de oefenmeester van Racing Genk.

KRC Genk speelde één keer gelijk, en won ook al een keer in de Conference League. De eerste wedstrijd eindigde op een 2-2 gelijkspel, maar Genk was de betere ploeg en ging vol voor winst.

"In het algemeen zijn ze heel sterk. Maar net zoals de afgelopen wedstrijden, en ook zoals tegen Fiorentina thuis, zullen we nu gaan voor de winst. We gaan ons zo goed mogelijk proberen te presenteren en er alles aan doen om die wedstrijd tot een goed einde te brengen", besluit Vrancken.