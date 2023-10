Alderweireld spreekt vrijuit over voetbalpensioen én contract: "Antwerp is mijn laatste club"

Toby Alderweireld is dé verpersoonlijking van Antwerp FC. Het contract van de aanvoerder loopt medio 2025 af. Hoe ziet zijn toekomst eruit?

“Antwerp FC is sowieso mijn laatste club”, is Toby Alweireld héél duidelijk in Het Laatste Nieuws. “Of mijn huidige contract ook mijn laatste is. Dat weet ik niet. Ik wil altijd kwaliteit kunnen brengen. Ik ben veeleisend voor mezelf.”

Uitbollen op een lager niveau is alleszins géén optie voor Mega Toby. “Dat zit helemaal niet in mijn hoofd. Zoals ik altijd gezegd heb: ik ben er zeker van dat Antwerp mijn laatste club is. Over de rest zal ik later wel beslissen.”

Ouderdomsdeken

“Ik vind het alleszins fijn om bij The Great Old omringd te zijn door veel jonge gasten”, besluit Alderweireld. “Bovendien luisteren ze en zijn ze enorm leergierig. Die gasten willen beter worden. Ik wil daar op mijn beurt mijn steentje aan bijdragen.”