Dit gebeurde er woensdag tijdens de poging tot inbraak bij Alderweireld: "Babysitter opgeschrikt"

Terwijl Toby Alderweireld op het veld stond tegen FC Porto werd er bij hem thuis een inbraakpoging gemeld. De politie kwam ter plaatse en vond de daders niet meer, maar ze zagen wel hoe ze probeerden binnen te komen.

De politie stuurde drie ploegen ter plaatse, maar er was geen spoor meer van de onverlaten. “De babysit werd opgeschrikt door geluiden in de tuin en belde onmiddellijk de politie”, zegt korpschef Tom De Gent van de lokale politiezone Noord in GvA. “Wel werd snel duidelijk dat ze zich via het raam toegang hadden proberen te verschaffen.”

Er werd een koevoet aangetroffen in de tuin. Het is niet de eerste keer dat een bekende voetballer slachtoffer wordt van een inbraak of poging ertoe. “Bij uitbreiding alle mensen die op sociale media actief zijn, komen steeds vaker in het vizier van die bendes”, zegt Tom Janssens van Van Dessel Insurance Brokers.

Verzekeraars staan dan ook niet te springen om hen als klant te nemen. “Die voetballers en influencers hebben vaak persoonlijke contracten met merken van uurwerken, kleding, schoenen, tassen en zelfs auto’s. Die peperdure zaken zijn dan te zien op de vakantiefoto’s op Instagram. Mensen met slechte bedoelingen pikken dat op.”