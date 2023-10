Frank Boeckx rakelt anekdote over René Weiler op: "Daar was hij als de dood voor"

Frank Boeckx, ex-keeper en assistent van Anderlecht, was te gast bij de podcast van Bruzz, Radio Radzinski. Daarin kwam hij terug op het laatste kampioenenjaar van paars-wit, onder René Weiler.

En Weiler was wel een speciaal figuur. Dat zag ook Boeckx. "Tijdens de play-offs hebben we een moeilijke uitwedstrijd op verplaatsing bij Oostende. We krijgen onterecht een penalty tegen. Ik stop die, maar voor Weiler is de kous daarmee niet af", rakelt hij de anekdote op.

"Tijdens de rust blijft hij enorm boos op de scheidsrechter, maar gelukkig kan ik hem kalmeren. Ik zeg hem: ‘T'inquiète, nous serons champion à la fin'. Meteen na de rust scoort Hanni met een mooie solo de 0-1 die goed is voor winst. Na de match komt de coach naar mij en zegt hij: ‘Oui, t'avais raison.'"

De Zwitser had geen al te goeie band met de pers. “Tjah, het is nochtans een goeie gast. Maar hij was inderdaad geen liefhebber van de media. Weiler hecht veel belang aan groepsdynamiek. Hij is er als de dood voor dat iemand zich beter zou voelen dan het team. En de pers ziet hij daarin als een negatieve katalysator.”

Net als de toenmalige spits, Lukasz Teodorczyk, die een goeie vriend is van Boeckx. "Hij wilde enkel voetballen en had geen boodschap aan de buitenwereld. Al wil dat niet zeggen dat hij geen gevoel voor humor had. Omdat er tijdens uitmatchen vanop de tribunes vaak middelvingers onze richting uitkwamen, hadden we er onze begroeting van gemaakt. Heel wat mensen keken daar raar vanop."