Riemer vijf dagen later nog steeds niet gelukkig met VAR: "De VAR is toch uitgevonden om een match eerlijk te laten verlopen?"

De wedstrijd tegen Standard werd maandag collectief nog eens besproken en daarna moest de spelersgroep het gebeuren in Sclessin afsluiten. Maar uiteraard kreeg Brian Riemer er vrijdag nog wat vragen over en het was duidelijk dat de scheidsrechterlijke beslissingen hem nog steeds dwars zaten.

Riemer wou wel benadrukken dat het afschaffen van de vrije dag maandag niet als straf moest gezien worden. "Het was belangrijk om die match zo snel mogelijk te vergeten. Daarom kwamen ze binnen op maandag. We hebben de beelden herbekeken, erover gesproken en een evaluatie gemaakt. Daarna hebben we enkel vooruit gekeken."

Al bleven een paar beslissingen hem dwars zitten. Wel niet allemaal terecht. Zo zag de coach van Anderlecht twee handsballen bij de goals van Standard, maar dat leken ons juiste beslissingen achteraf bekeken. "Kijk, ik wil vooral naar mezelf kijken en we konden het beter gedaan hebben die tweede helft, dat is niet enkel anderen hun schuld, maar...."

En dat was een grote 'maar'. "Er waren vier goalsituaties die tegen ons beslist werden. Die handsbal van Leoni, twee handsballen op de goals van Standard (Alzate en Ngoy) en uiteraard die strafschopfase op Dolberg. Voor mij nemen ze dus twee goals van ons af en ze geven er hen twee."

Ik begrijp nog altijd niet dat ze die fase niet bekeken

Overdreven dus... Al had hij wel een punt bij die strafschopsituatie op Dolberg. "Kijk, voor mij is de VAR het grootste probleem. We haalden de VAR erbij om clear and obvious errors eruit te halen. Ze kiezen ervoor om minuten naar de fase met Theo te kijken, maar die fase bekijken ze gewoon niet."

"Voor de ref op het veld kan ik begrip opbrengen, maar het hele concept van de VAR is om een match eerlijk te laten verlopen. Als ze dan zeggen dat er geen reden was om het te bekijken... De veldref geeft toe dat het een penalty was, terwijl de VAR het niet nodig vond om te herbekijken. Tja..."

Bram Van Driessche zal dus voorlopig niet de beste vriend van Riemer worden. "Of het publiek hem beïnvloed heeft? Hij zat 200 km verderop in Tubeke. Ik heb het vandaag nog bekeken: het is een ref met 350 matchen achter zijn naam en die ook Europees fluit. Dat geloof ik dus niet."