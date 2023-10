Wondergenezing bij Anderlecht: "We hebben er een machine opgezet"

Anderlecht kan morgen alweer beschikken over Thomas Delaney. Dat is wonderbaarlijk snel na een sleutelbeenbreuk. Dat is nog maar een viertal weken geleden, terwijl u en ik daar een drie maanden mee uit roulatie zouden zijn.

Delaney moest een redelijk zware operatie ondergaan om het sleutelbeen weer aan elkaar te zetten. "Maar hij is alweer volledig fit. Het been is volledig geheeld, hebben ze me verzekerd. Hij heeft de laatste drie dagen ook volledig met het team kunnen trainen. Nu moet ik enkel nog met hem bespreken in welke rol we hem gaan gebruiken: starten of als invaller", aldus Brian Riemer.

Uiteraard merkten we op dat het wel heel snel is na zijn blessure. "Ten eerste: hij kent zijn lichaam. Hij is een volwassen man. Wat ik inderdaad met hem moet bespreken is of hij er in zijn hoofd klaar voor is om in duel te gaan. Ten tweede: we hebben er een machine - ik ben geen dokter - opgezet die het heelproces 24 uur op 24 bespoedigde. Dat versnelt het proces met 25 procent."

Voor Majeed Ashimeru komt de match tegen OH Leuven nog te vroeg. "Hij zal zondag nog met de Futures spelen. Hij mag er twee spelen na zo'n lange afwezigheid en daar zullen we ook ten volle gebruik van maken. En ook Yari traint met het team. Hij komt dichter en dichter bij zijn comeback. Hij heeft geen terugval gekend."