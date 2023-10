Ziehier hoe Carl Hoefkens bij de rust het tij keerde tegen Anderlecht: "Ze gaan in hun broek kakken"

Nog even terugkomen op de knappe zege van Standard tegen Anderlecht, nadat ze bij de rust 0-2 in het krijt stonden. Wie dacht dat Carl Hoefkens een tirade hield in de vestiaire zal zijn mening moeten herzien na de volgende beelden.

Hoefkens was zelfs héél kalm. Hij sprak zijn spelers toe op een rustgevende manier. Ze waren immers al opgefokt genoeg. "Jullie willen het te veel", opende hij. "Jullie gaan te snel en te vroeg. We willen de bal hoog op het veld veroveren, maar jullie mogen geen etappes overslagen." En hij voorspelde hoe het ging verlopen. "Als wij defensieve stabiliteit terugvinden in deze wedstrijd gaan we nog iets doen. Dat beloof ik. We zullen kansen krijgen. Neem ze en "they will start shitting themselves". 🎞 𝐈𝐍𝐒𝐈𝐃𝐄 #7 🎞



— Standard de Liège (@Standard_RSCL) October 26, 2023