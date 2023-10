Glen De Boeck zet sterkhouder uit de wedstrijdselectie voor de wedstrijd tegen KRC Genk

Glen De Boeck heeft KV Kortrijk gedeeltelijk terug op de rails gekregen. Hierdoor is één van de sterkhouders kind van de rekening geworden.

Glen De Boeck heeft voor de wedstrijd tegen Racing Genk besloten om Dion De Neve niet op te nemen in de wedstrijdselectie. Het is niet dat hij omwille van een blessure niet wedstrijdfit is, maar momenteel past hij niet in de plannen van De Boeck.

Vorige week speelde hij 30 minuten in de winstwedstrijd tegen Club Brugge en moest hij dus tevreden zijn met een invalbeurt. Voordien was De Neve nochtans één van de sterkhouders bij KV Kortrijk en kwam hij dit seizoen 11 wedstrijden in actie. Daarin kon hij tweemaal de netten vinden en één assist geven.

De Neve maakte in de zomer van 2022 de gevoelige overstap van Zulte Waregem naar KV Kortrijk. De linkermiddenvelder/back kwam tot op heden 26 keer in actie voor KV Kortrijk. Daarin kwam hij driemaal tot scoren en gaf hij twee assists.