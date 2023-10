🎥 Drie keer niks vanop elf meter: onwaarschijnlijke taferelen in Gent - Standard, coaches reageren zeer duidelijk

Een zeer opmerkelijke wedstrijd was het tussen KAA Gent en Standard. Er vielen vier doelpunten en er waren ook nog drie strafschoppen in de wedstrijd. Maar geen van die drie elfmeters leverden uiteindelijk een doelpunt op.

In de eerste helft tussen Gent en Standard was het aan beide kanten meteen raak. Of eerder niet raak. Hugo Cuypers miste de eerste na een fout van Djenepo op hem, daarna was het Wilfried Kanga die na een fout van Kandouss vergat te profiteren.

Na de pauze ging Wilfried Kanga zelfs nog een tweede keer achter de bal staan, maar andermaal kon hij niet scoren. En zo bleef het uiteindelijk bij een 3-1 voor KAA Gent in eigen huis tegen Standard, al had het dus ook anders kunnen lopen.

Van de gemiste strafschoppen zijn er uiteraard ook beelden, in drievoud. Die van Cuypers:

De eerste van Kanga:

🧤² | Davy Roef arrête à son tour un penalty ! 😅❌ #GNTSTA pic.twitter.com/DvvyrKyDyL — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) October 29, 2023

En de tweede van Kanga:

"Onvoorstelbaar hoe we dan nog een tweede strafschop weggeven. Dat kan eigenlijk niet", aldus Hein Vanhaezebrouck na de wedstrijd. "Gelukkig staat Roef in de goal."

Bij Standard was Carl Hoefkens niet kwaad op zijn spits: "Dat kan gebeuren. Hij nam zijn verantwoordelijkheid, ook om de tweede te trappen. Dat is wat ik wil zien. Twee keer missen is deel van wat een teamsport is."