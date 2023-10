17-jarige schenkt RSCA Futures 9 op 9 en héél wat ademruimte

RSCA Futures won zondagavond met 0-2 op verplaatsing naar het stadion van Rocourt, de thuishaven van RFC Luik, tijdens de 10e speeldag van de Challenger Pro League.

Het eerste doelpunt van de wedstrijd werd gescoord door Lilian Vergeylen, een 17-jarige middenvelder, in de 75e minuut. Hij kwam eerder in de wedstrijd in de plaats van Tristan Degreef (62e).

Vergeylen, die op 30 september zijn eerste doelpunt in de competitie had gescoord tegen Lierse, maakte een tweede doelpunt aan het einde van de wedstrijd (90e+6), op een assist van Robbie Ure.

De zege laat de beloften van Anderlecht opschuiven in het klassement. Met 9 op 9 doen ze een fantastische zaak en staan nu met 15 punten in de linkerkolom. Dat geeft hen heel wat ademruimte, want deze ploeg was verondersteld tegen degradatie te strijden. Maar de jonge gasten van Marink Reedijk doen het enorm goed.