Ajax staat troosteloos laatste in de Nederlandse Eredivisie. Zelfs na afscheid te hebben genomen van Maurice Steijn keert het tij niet. Dus is het is tijd voor een ervaren rot om hen uit de slop te halen.

Ajax en John van 't Schip hebben volgens bronnen bij het Nederlandse Voetbal International een akkoord bereikt voor de resterende periode van het seizoen. De 59-jarige Van 't Schip, afkomstig uit Amsterdam, wordt als interim-opvolger van Maurice Steijn snel gepresenteerd.

Kort na het vertrek van Steijn werd Van 't Schip benaderd om de leiding bij Ajax op zich te nemen. De banden waren al nauw vanwege de voormalige geruchten rond Van 't Schip in Amsterdam, waar hij aanvankelijk werd overwogen voor een rol binnen het technische beleid. Hij was in het verleden ook ettelijke malen assisten-trainer bij Ajax en is ook een voormalige speler van de club.

Van 't Schip zal worden bijgestaan door Michael Valkanis, met wie hij eerder samenwerkte bij Melbourne City, PEC Zwolle en het nationale team van Griekenland. De verwachting is dat Maduro en Said Bakkati aan zullen blijven als assistenten in Amsterdam.