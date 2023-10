Speler weken out na... de meest bizarre blessure van het seizoen in de Challenger Pro League

KV Oostende zal één van zijn sterkhouders even moeten missen. Hij botste met de trainer van de tegenstander.

KV Oostende speelde vrijdagavond tegen Patro Eisden. Het duel in de Challenger Pro League eindigde op een scoreloos gelijkspel.

Tijdens de wedstrijd kwam David Atanga ongelukkig in botsing met trainer Stijn Stijnen van de tegenpartij. Hij verloor zelfs even het bewustzijn. Een minuut na zijn invalbeurt in de 65ste minuut moest hij alweer vervangen worden.

Onderzoek heeft ondertussen aangetoond dat Atanga zijn oogkas heeft gebroken. Daardoor zal hij enkele weken onbeschikbaar zijn voor de kustploeg.

Nieuwkomer Patro Eisden staat momenteel op een gedeelde vierde plaats in de rangschikking. Degradant KV Oostende doet het een pak minder en is voorlaatste.

De kustploeg speelde dit seizoen al vijf keer gelijk op tien wedstrijden en wist nog maar één keer te winnen.