Trainer van Jong Genk uur na de wedstrijd nog altijd niet gekalmeerd

Jong Genk verloor zaterdag met 1-3 van Lierse K. De scheidsrechter van dienst was kop van jut na de wedstrijd.

Jong Genk kwam halfweg de eerste helft op voorsprong via een doelpunt van Thomas Claes. Lierse Kempenzonen kwam voor de rust nog terug aansluiten. Na de rust kreeg Viktor Boone bij de bezoekers een tweede keer geel.

Jong Genk ging voor de nieuwe voorsprong, maar het doelpunt van Kamiel Van de Perre werd door ref Matonga Simonini afgekeurd voor buitenspel. Uiteindelijk won Lierse K. met zijn tienen nog met 1-3.

“Het gaat om de interpretatie”, zegt ex-ref Serge Gumienny aan Het Belang van Limburg. “Als het aanraken door de verdediger als een afgeweken bal wordt beschouwd is het buitenspel. Als het als bewust spelen beschouwd wordt is het geen buitenspel.”

Trainer Jelle Coen was een uur na de match nog altijd niet gekalmeerd. “We worden twee weken na elkaar door de scheidsrechters benadeeld”, vertelt hij.

“Vorige week in Deinze sloeg Quintero de bal met de elleboog in doel. Vandaag keurt de ref een doelpunt na een pass van Lierse af. Normaal vind ik dit niet. En dat er geen VAR is in 1B? We spelen ook profvoetbal he… Dat zegt volgens mij genoeg.”