Verdiend? Messi lijkt vanavond zijn achtste Gouden Bal te gaan winnen

Vanavond wordt de Gouden Bal uitgereikt, de trofee voor de beste voetballer ter wereld van het afgelopen jaar. Cristiano Ronaldo staat voor het eerst sinds heel lang niet op de lijst. Lionel Messi wel en de Argentijn is volgens de bookmakers zelfs de topfavoriet.

Een beetje raar nadat hij voor Inter Miami koos? Niet echt, want hij werd wereldkampioen met Argentinië, kampioen met PSG en bezorgde Inter Miami al zijn eerste prijs in hun bestaan. Hij kan de trofee al voor de achtste keer winnen. “Wie moet winnen? Messi. Simpel. Punt", zei Thierry Henry al.

Zijn grootste concurrent is Erling Haaland, die in alle competities bij elkaar 52 keer wist te scoren en met Manchester City de Treble won. 12 van zijn doelpunten scoorde hij trouwens in de Champions League.

Kevin De Bruyne is de enige Belg op de lijst en wordt beschouwd als een outsider voor de prijs. Maar volgens Pep Guardiola moet Haaland het wel halen. “Hij scoorde 50 miljoen doelpunten. Eigenlijk moeten er twee afzonderlijke rubrieken zijn voor de Ballon d’Or: eentje voor Messi en eentje voor alle anderen."