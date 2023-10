Wouter Vrancken zag zijn ploeg niet in dezelfde val trappen als Club Brugge: "Waren bereid om te strijden"

Racing Genk en trainer Wouter Vrancken pakten op het veld van KV Kortrijk voor de eerste keer dit seizoen 6/6 in de competitie. De Limburgers zijn bovendien ondertussen al 10 wedstrijden ongeslagen.

En zo lijkt de trein op de rails te komen bij Racing Genk na een moeizame start waarbij de uitschakeling in zowel de Champions League- als de Europa League-voorronde de dieptepunten waren. Nu zijn er twee overwinningen op rij, goed voor 7 doelpunten en 0 tegendoelpunten.

Zoals tegen Club Brugge

"We hadden wel verwacht dat ze net zoals tegen Club Brugge met een laag blok zouden spelen", reageert Genk-trainer Wouter Vrancken na de partij. "Dan moet je het veld breed houden, de bal snel rondspelen en veel lopen zonder de bal. Dat ging goed maar in de eerste helft lukte het niet om af te werken", analyseert Vrancken. "In de tweede helft ontstond er, zeker na de 0-1; meer ruimte waar we gebruik van konden maken."

Vechten voor de bal

Vrancken opteerde voor een middenveld zonder El Khannouss, volgens Heynen en Hrosovsky omdat de trainer oordeelde geen dribbelaars nodig te hebben in eerste instantie op Kortrijk. Dat zegt de trainer achteraf nog eens, al zij het met andere woorden.

"Je moet in Kortrijk de strijd willen aangaan en dat hebben we ook gedaan. Snel omschakelen en hoog de bal teruwginnen. Op dat vlak was het een topprestatie waar we trots op mogen zijn", besluit hij.